Ali Babacan'ın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ali Babacan'ın korona testi pozitif çıktı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:39

Kaynak: İHA

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