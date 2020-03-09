Ali Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulunda kimler var?

Uzun süredir parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde 27 kadın, 16 genç isim yer alırken, kurucular kurulunda yer alan tek milletvekili bir süre önce AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu oldu.

Eski AKP'li bakanlardan Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, bazı eski AKP milletvekilleri, gazeteci yazar Gülay Göktürk de kurucular listesinde yer alan isimler arasında yer alırken, baştan beri partinin kuruluş çalışmaları içinde yer almasına karşın eski bakanlardan Beşir Atalay, Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski AYM Raportörü Osman Can'ın da aralarında bulunduğu isimlerin kurucular listesinde olmaması dikkat çekti.

Ali Babacan partisinin kuruluş dilekçesini bugün vereceğini, Fox TV'de katıldığı programda ilan etti. Ardından da saat 10.30'da kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Partinin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) adıyla kurulduğu iddiası kulislere yansırken, Babacan, kuruluş listesi bakanlığa sunulan partisinin ismini tanıtım toplantısının yapılacağı çarşamba günü açıklanacağını ifade etti.

AKP'li bakan ve milletvekilleri listede

Yeni partinin 90 kişilik Kurucular listesinde, Genel Başkan olması beklenen Ali Babacan, ilk sırada yer alırken, diğer isimlerle ilgili "alfabetik" sıralamaya gidildi. AKP hükümetlerinde bakanlık görevi yapan Ali Babacan'ın yanısıra, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, parti kurucuları arasında yer aldı.

Mazlum-Der yöneticileri Ahmet Faruk Ünsal ile Mehmet Emin Ekmen'in de aralarında yer aldığı eski AKP Milletvekilleri, Abdürrahim Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Hasan Karal, Hatice Dudu Özkal, Çankırı'daki 'FETÖ Çatı Davası'nda tutuksuz sanık olarak da yargılanan İdris Şahin, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Metin Kaşıkoğlu, Mustafa Nuri Akbulut, Abdurrahman Müfit Yetkin, Kurucular Kurulu'nda yer alan isimler oldu.

Ağlayarak istifa etmişti

Babacan'ın partisinde yer alan dikkat çeken isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda "metal yorgunluğu" gerekçesiyle 2017'de başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur oldu.

İlk başta istifaya direnen Uğur, "Aileme varan tehditler alıyorum" diyerek, görevinden ağlayarak istifa etmişti.

Erdoğan'ın eski danışmanı da listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yöneticileri arasında olduğu KADEM'de Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevinde de bulunan Elif Esen de yeni partide yer aldı.

Babacan, bakanlığı döneminde görev yapan bazı bürokratları da partisine taşıdı.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Başkan Yardımcısı Cavit Dağdaş, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, dikkat çeken isimler oldu. AKP'nin 2007 yılında anayasa taslağını hazırlayan isimlerden olan ve çözüm sürecinde kurulan "Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kurucularından Sanem Oktar da kurucular listesinde yer aldı.

Göktürk ve Fırat'ın kızı da kurucu

AKP'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan, partide iki dönem milletvekilliği yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat, Babacan'ın partisinin kurucularından oldu.

16 genç kurucuya yer veren Babacan'ın, en genç parti kurucusu ise 1999 Deniz Karakullukçu oldu.

Gazeteci Gülay Göktürk de partinin kurucular listesine girdi.

Eski MHP, BBP, ANAP'lılar da listede

Partinin kurucular listesinde MHP kökenli Ramiz Ongun, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım, eski Anavatan Partisi Milletvekili Halil Özsoy da kurucular listesinde yer aldı.

Ramiz Ongun, MHP'de olduğu dönemde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olmuş, ancak kaybetmişti.

Asker kökenli isimler

Babacan güvenlik uzmanı Metin Gürcan ile emekli Korgeneral Mehmet Şanver'i de kurucular listesine aldı.Şanver, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'da kızının düğünü sırasında darbeciler tarafından rehin alınan komutanlar arasında yer almıştı.