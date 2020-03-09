Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı

6 saat önce

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, yeni kurulan partilerinin kadınlara, gençlere ve çocuklara aydınlık bir yarın hazırlayacağını söyledi.

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, yeni kurulan partilerinin kadınlara, gençlere ve çocuklara aydınlık bir yarın hazırlayacağını söyledi.

Şahin, Babacan liderliğindeki partinin kuruluşuna ilişkin başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığından ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Türk siyasi hayatına yeni bir nefes ve umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını dile getiren Şahin, kurdukları partinin, 90 kurucusuyla Türk milletine ve devlete umut olacağını ifade etti.

Bakanlıktan, partinin kuruluş başvurusuna ilişkin "Alındı belgesi"ni aldıklarını kaydeden Şahin, "İnşallah partimiz her şeyden önce kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

24. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili olan Şahin, partinin tanıtımının 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da bir otelde yapılacağını sözlerine ekledi.

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:19 Kaynak: AA
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