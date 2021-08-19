Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan cevap: Hayret ve şaşkınlıkla izledim - Son Dakika

Suriyelilerin ardından Taliban'ın kontrolü altına giren Afganistan'dan da Türkiye'ye akın akın sığınmacıların gelmesi, ülkemiz gündemindeki en önemli madde olarak yerini koruyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz hafta Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlamış ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak Suriye meselesinin Bakanlar Kurulu'nda hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etmişti.

"HAYRETLE VE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM"

Dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Babacan'ın bu sözlerine yanıt verdi. O açıklamayı hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izlediğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"O açıklamaları hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledim. Çünkü Suriye ve Irak konusu her MGK'nın daimi konusudur. Bütün Bakanlar Kurulu toplantılarında da değişmeyen gündem maddelerinden biri dış politikadadır. Benim bakanlık yaptığım dönemde de Ali Bey'in bakanlık yaptığı dönemde de sonraki dönemlerde de mutlaka Dışişleri Bakanı bilgi verir. Bunlar stratejik konulardır."