Ali Babacan: "İstanbul Sözleşmesi'ne Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz ve İktidara Geldiğimizde İlk İş, Sözleşmeyi Yeniden Yürürlüğe Koyacağız"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Danıştay'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Babacan, "İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu hukuksuzluk devam etmeyecek" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu hukuksuzluk devam etmeyecek. Milletimize sözümüz olsun."