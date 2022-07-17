Ali Babacan 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' Yayınladı - Son Dakika
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Ali Babacan 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' Yayınladı

17.07.2022 17:57

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘İtibarlı Dış Politika Rehberi’ yayınladı. Rehberde, “Dış Politikayı Şahsileştirme, Barışçıl ve Güvenilir Bir İklim Oluştur, Diplomasiyi Diplomatlara Bırak, Tutarlı Ol, Hakkını Koru, Hayali Düşman Üretme” gibi maddeler yer aldı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' yayınladı. Rehberde, "Dış Politikayı Şahsileştirme, Barışçıl ve Güvenilir Bir İklim Oluştur, Diplomasiyi Diplomatlara Bırak, Tutarlı Ol, Hakkını Koru, Hayali Düşman Üretme" gibi maddeler yer aldı.

Ali Babacan'ın bugün sosyal medya hesabında yayınladığı "İtibarlı Dış Politika" isimli videoda, 12 maddelik 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' ve Babacan'ın çeşitli tarihlerde katıldığı programlarda AKP'nin dış politikasına yönelik eleştirilerine yer verildi. Rehberdeki maddeler ve Babacan'ın o maddelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar şöyle:

"1- Dış Politikayı Şahsileştirme: "Dış politika diye bir şey yok. Bir kişinin şahsi duygularıyla, dürtüleriyle, kızgınlıklarıyla yürüyen bir süreç sadece."

2- Avrupa Birliği Rotasında Yürü: "Bu ülkede üç yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım, iki yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Bizim partimiz, çok açık bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmasını destekleyen bir parti."

3- Barışçıl ve Güvenilir Bir İklim Oluştur: "Kendi ulusal güvenliğini sağlamanın en iyi yolu dünyayla barışık olmak. Bunun için önce güven lazım, öngörülebilir bir ülke olmak lazım."

4- Diplomasiyi Diplomatlara Bırak: "Liderler siyasi diyalog yapar. Diplomasiyi diplomatlar yapar, kimse kusura bakmasın."

5- Kaybetme Kazan: "Bugün bizim F-16 filomuz hızla eskiyor, sonraki nesil teknolojiye geçemedik. 2,5 milyar dolar para verdik, Türkiye S-400'leri kullanamıyor. Milyarlarca dolar para verdi, F-35'i alamıyor. Kaybet, kaybet, kaybet."

6- Askeri Gücünü Sınatma: "Askeri güç, caydırıcı güç. Kullanmadığın zaman çok kıymetli, kullanmaya başladığınız zaman da ölçülebilir güç haline geliyor. Suriye'de bunu yaşadık, Suriye'de 36 tane şehit verdik. 36 tane şehit veriyorsunuz, Moskova'ya gidiyorsunuz ve kapıda bekletiliyorsunuz. Ne oldu? Gücünüzün sınırını orada çiziverdiler."

7- Akıllı Güç Kullan

8- Tutarlı Ol: "Madem siz İsveç'le Finlandiya'ya böyle davranıyorsunuz, PKK terör örgütü olarak kabul etmeyen, hatta başkentinde PKK'nın bürosu olan bir ülke var. Rusya'ya niye meydan okumuyorsunuz?

'Filistin davası için bizim İsrail'le iyi ilişkilerimiz çok önemlidir' diyor. O zaman kusura bakma da 13 yıldır Filistin davasına en büyük zararı sen verdin.

'Demokrasiyle yönetilen ülkelerle, seçimle iş başına gelen ülkelerle ilişkilerimi iyi tutarım, demokrasinin olmadığı ülkelerle ilişkilerimi bozarım' diyorsanız, eğer böyle bir ilkeniz varsa bütün ilişkinlerinizi gözden geçirin. Dostum diye sarıldığınız ülkelerden kaç tanesi demokrasiyle yönetiliyor.

Neymiş, Mısır'da demokrasi yokmuş. Mübarek döneminde var mıydı?"

9- Megafon Diplomasisi Yapma: "Diplomasisi iyi çalışan bir ülke ne yapar? Sessiz bir şekilde der ki 'Böyle bir durum var, sizin NATO'yla ilgili konunuzu biliyoruz, size destek vermek isteriz ama şu şu konuda ne yapacaksınız, oturalım bir konuşalım' dersiniz.

10- Hakkını Koru: "Herkesi düşman ilan ederseniz, kimseyle oturup konuşamazsınız diğer ülkeler aralarında oturur ve sizin hakkınız olan Mavi Vatan'ı elinizden alır."

11- Devletlere Borçlanma: "Tam bağımsız Türkiye, ekonomisiyle güçlü, kimseye muhtaç olmayan, piyasalardan kendi itibarıyla ve gücüyle borçlanan Türkiye'dir."

12- Hayali Düşman Üretme: "İçerideki sorunların üzerine örtmek ve hayali bir dış düşman üretmek uğruna Türkiye'nin dış ilişkilerine Cumhurbaşkanı büyük zarar verdi."

Video, Babacan'ın "En yakın zamanda hiçbir dar, ideolojik saplantıya girmeden dış politikada itibarımızı ayağa kaldıracağız" sözleriyle sona erdi.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan 'İtibarlı Dış Politika Rehberi' Yayınladı - Son Dakika

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