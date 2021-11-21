ALİ BABACAN: KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizler vatandaşlarımızın yanlarına gideceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Girmediğimiz sokak kalmayacak" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaretler, açılışlar ve partisinin merkez ilçe kongresine katılmak üzere Tokat'a geldi. Genel Başkan Babacan ilk olarak özel bir otelde düzenlenen partisinin merkez ilçe başkanlığı olağan genel kuruluna katıldı. Genel kurulun ardından Babacan, kentte esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Deva Partisi İl Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştiren Babacan, "Sizlerle beraber burada bir teşkilat binası açılışı yapıyoruz. Bu aynı zamanda bir demokrasi merkezi açıyoruz. Kuşkusuz teşkilat binaları siyasi partilerin çok önemli çalışma merkezleridir. Teşkilat çalışması kapalı ofislerde olmuyor. Açılışını yaptık diye buraya vatandaşların akın akın gelmesini beklemeyeceğiz. Bizler vatandaşlarımızın yanlarına gideceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Girmediğimiz sokak kalmayacak" dedi.