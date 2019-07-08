Son Dakika Haberleri: Ali Babacan "kendi ilkeleriyle AK Parti arasındaki derin farklılıklar" nedeniyle istifasını açıkladı
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Ali Babacan "kendi ilkeleriyle AK Parti arasındaki derin farklılıklar" nedeniyle istifasını açıkladı

53 dakika önce

AK Parti'nin kurucularından Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "partinin uygulamalarıyla inandığı ilkeler arasında derin farklılıklar" oluştuğunu belirterek üyelikten istifa ettiğini açıkladı

Ali Babacan
AK Parti'nin kurucularından Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partinin uygulamalarıyla inandığı ilkeler arasında 'derin farklılıklar' oluştuğunu belirterek üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Yeni bir vizyona gerek duyulduğunu belirten Babacan, yazılı bildirisinde "Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22 
Başbakan Yardımcısı, AK Parti, Dünya
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