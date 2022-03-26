ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ - Son Dakika
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ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ

26.03.2022 19:27

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisi lideri olarak yarın yapacakları görüşmeye ilişkin Ülkemizin ihtiyaçları konularında diğer siyasi partilerle hangi konularda ortak payda yakalarız arayışını yarından itibaren başlatacağız dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisi lideri olarak yarın yapacakları görüşmeye ilişkin Ülkemizin ihtiyaçları konularında diğer siyasi partilerle hangi konularda ortak payda yakalarız arayışını yarından itibaren başlatacağız dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya geldi. Programına Yıldırım ilçesinde esnaf ziyareti yaparak başlayan Babacan, ardından kongrenin yapılacağı salona gelerek, partisinin 1'inci Olağan Yıldırım İlçe Kongresi'ne katıldı.

'ORTAK PAYDA ARAYIŞINI BAŞLATACAĞIZ'

Kongrede konuşan Babacan, yarın muhalefet partisi liderlerinin 1,5 ay sonra gerçekleştireceği ikinci görüşmeye değindi. Muhalefetteki 5 parti lideriyle yapacağı görüşmede, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde ortak payda arayacaklarını belirten Babacan, Ülkemizin ihtiyaçları konularında diğer siyasi partilerle hangi konularda ortak payda yakalarız arayışını yarından itibaren başlatacağız. Genel merkezimizde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Gültekin Uysal'ı, Sayın Ahmet Davutoğlu'nu, Sayın Meral Akşener'i ve Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacağız. Görüşmelerimizin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu.

'ÇÖZÜMÜN SÖZCÜSÜ OLACAĞIZ'

Ali Babacan, çözümün sözcüsü olmak için çalıştıklarını belirterek, Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Her şeyden önce milletimize güveniyoruz. Milletimizin desteğini arkamıza aldıktan sonra korkacak hiçbir şey yok. Bu kararı seçim günü geldiğinde millet verecek. Biz milletimizin sağduyusuna, milletimizin yüksek ferasetine güveniyoruz. Bu zamana kadar sağduyu nasıl her zaman galip geldiyse, önümüzdeki seçimlerde de milletimizin sağduyusu ve feraseti kazanacak. Bizim çözüm haritamız belli, çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Demokrasi ve atılım için durmadan yorulmadan koşacağız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var açıklamasında bulundu.

ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ
ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ
ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ
ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ
ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ
ALİ BABACAN ORTAK PAYDA ARAYIŞINI YARINDAN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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