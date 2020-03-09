Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz - Son Dakika Dünya

Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz

7 saat önce

Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz

Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz, System.String[]

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, yeni partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini söyledi


Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, İsmail Küçükkaya, Ali Babacan, Fox, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ali Babacan, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verecek
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]