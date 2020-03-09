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Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
7 saat önce
Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, yeni partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini söyledi
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:16
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