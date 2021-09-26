Ali Babacan, partisinin Çekmeköy ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çekmeköy ilçe kongresine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Babacan, kongredeki konuşmasında, terör örgütleriyle mücadele etmenin, devletin en tabii ve en öncelikli görevi olduğunu dile getirerek, "Bunlar kırmızı çizgidir. FETÖ'ye, PKK'ya karşı verilen haklı mücadelede bakıyoruz, kurunun yanında yaş da yanıyor. Terörle mücadeleyi sulandıran bir tablo. Temel ceza hukuku prensiplerinin görmezden gelindiğine şahit oluyoruz." dedi.

Babacan, hukukun, adaletin peşinde olduklarını ifade etti.

Marketlerin düşman ilan edildiğini savunan Babacan, "Esnafımız 'zincir marketler az sayıda üründe fiyatı düşürüyor, bizi zora düşüyoruz.' diyor. Küçük esnafımızın zincir marketlerden şikayeti, fiyatların yüksek olması değil, düşük olması. Fiyatların artışının temelinde kur artışı var." diye konuştu.

Babacan, iktidar döneminin sonuna gelindiğini savunarak, 2002 ve 2009'da olduğu gibi ülkeyi krizden çıkarmanın partisine nasip olacağını ileri sürdü.