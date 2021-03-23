MERSİN Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Mersin'e gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin ilçe kongresine katılmak üzere geldiği Silifke ilçesinde esnaf ziylaretinde bulundu, ardından bir otelde muhtarlarla buluştu. Daha sonra partisinin İlçe 1'inci Olağan Kongresi'nde katılan Ali Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını ve kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi. İlk seçime girerek Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını belirten Babacan, Bizler il il, ilçe ilçe gezeceğiz. Hakikatin sesi olacağız. Çünkü DEVA Partisi, kadınlarla gençlerle, emeklilerle, öğretmenlerle işçilere, esnafla eşitlik için, adalet için özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağı, ayrıştırmayacağız dedi.

Buradaki konuşmasının ardından partisinin ilçe binasının açılışını yapan Babacan, ilçe yönetimi ile de bir toplantı düzenledi.