Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika

Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi

12 dakika önce

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi, System.String[]

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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