Son Dakika › Güncel › Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi - Son Dakika
Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi
12 dakika önce
Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 Kaynak: AA
Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.
Son Dakika Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi Genç istihdamı için 17 milyon euroluk destek Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı