"Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi" başlıklı haberimizi iptal... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi' başlıklı haberimizi iptal... - Son Dakika

"Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi" başlıklı haberimizi iptal...

6 saat önce

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

Mehmet Emin Ekmen, Hasan Canpolat, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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