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ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK - Son Dakika

ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK

22.01.2022 12:40

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişten günümüze kadar kurulan bütün partilere baktığımızda, DEVA Partisi kadar hızlı teşkilatlanan bir parti daha olmadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişten günümüze kadar kurulan bütün partilere baktığımızda, DEVA Partisi kadar hızlı teşkilatlanan bir parti daha olmadı. Seçimlere girmeyi ilk 9 ayda hak ettik, 9 ayda bunu elde eden başka parti olmadı. 81 il ve bugün itibarıyla 703 ilçede varız. Sadece yönetim kurulu üye sayımız 12 bini geçti. Yılbaşı itibarıyla üye sayımız 100 bini geçti" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Babacan, DEVA Partisi'nin kurulduğu günden bu yana çok hızlı teşkilatlandığını belirterek, "DEVA Partisi Türkiye'nin en genç partilerden biri. Partimizin kuruluşundan bu yana 2 yıl geçti ve çok genç bir kadroyla yola çıktık. Kurucu heyete, teşkilatlarımıza baktığımızda, siyasete ilk defa DEVA partisiyle başlayan çok sayıda arkadaşımız var. 5- 10 sene sonra bakacağız ki DEVA Partisi ile yepyeni bir siyaset geliyor" diye konuştu.

"Teşkilatlanmanın çok önemli olduğunu dile getiren Ali Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 973 ilçemizden 703'üne ilçe başkanı görevlendirmiş olduk. Bu 703 ilçeden de 515 tanesinde kongre sürecini tamamlamış durumdayız. Geçmişten günümüze kadar kurulan bütün partilere baktığımızda DEVA Partisi kadar hızlı teşkilatlanan bir parti daha olmadı. Seçimlere girmeyi ilk 9 ayda hak ettik, 9 ayda bunu elde eden başka bir parti olmadı. 81 il ve bugün itibarıyla 703 ilçede varız. Sadece yönetim kurulu üye sayımız 12 bini geçti. Yılbaşı itibarıyla üye sayımız 100 bini geçti. Bizim teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra bir başka önemli çalışmalarımız da ülkemizin yarınlarına yönelik çalışmaları. Yaklaşık 20 alanda çok detaylı eylem planları hazırlıyoruz. Bugüne kadar tarımla ilgili yapılan çalışmalar, afet yönetimi, dijital dönüşüm ve teknoloji, bunların hepsini açıkladık. Şu anda her şeyiyle bitmiş, açıklanmaya hazır çalışmalarımız var. Makroekonomik, finans, istihdam eylem planımız var."

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ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK
ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK
ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK

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Deva Partisi, Ali Babacan, Yılbaşı, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ALİ BABACAN: SEÇİMLERE GİRMEYİ İLK 9 AYDA HAK ETTİK - Son Dakika
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