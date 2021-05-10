Ali Babacan, Sedat Peker'in videolu paylaşımları hakkında sert konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum, bu ülkenin yargısı mı yok? - Son Dakika

Ali Babacan, Sedat Peker'in videolu paylaşımları hakkında sert konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum, bu ülkenin yargısı mı yok?

10.05.2021 10:53

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in çarpıcı iddialarla yayınladığı videolu paylaşım, siyaset dünyasında geniş yankı buldu. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan videolar hakkında, ''O videoları izlemeye dayanamıyorum. İnsanın vicdanını yaralıyor. Madem böyle bir şey ortaya dökülmüş, madem milyonlarca vatandaşımız bunları izliyor. Bu ülkenin savcısı mı yok? Bu ülkenin yargısı mı yok?'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suç örgütü lider Sedat Peker'in öne sürdüğü iddialar ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Babacan, Peker'in yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını belirterek, "Bütün bu olanlar, Türkiye'nin 90'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor. Her alanda olduğu gibi. Nasıl ekonomide görüyorsak 90'lara dönüşü yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla, bu konularda da maalesef 90'ların karanlığına ülkenin geri döndüğünü görüyoruz. Burada tabii devletin hukuk uygulaması çok önemlidir." dedi.

"BURADA AÇIK İTİRAFLAR VAR"

Yargının re'sen harekete geçmesi gerektiğini belirten Babacan "Normal bir ülkede böyle bir şeyler ortaya döküldüğü zaman yargı hemen harekete geçer. Re'sen yargı harekete geçer. Burada açık itiraflar var, suç tespitleri var, iddialar var. Normal bir ülkede yargının hemen harekete geçmesi lazım. Bir, devlet reflekslerinin zayıfladığını gösteriyor. Bir de daha kötüsü, özellikle iktidar tarafından bu tür suç örgütleriyle mafyayla yakın durma, beraber hareket etme, onları kayırma, destekleme, bu tabloyu da görüyoruz.

Sadece devletin, devlet olma fonksiyonunu bırakın. İktidar tarafında bu tür yapılarla olan bir ilişkiyi de görüyoruz. Geçen sene yaşamadık mı? Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı. Bunu gördük ve daha sonra yapılan açıklamaları gördük. Siyasal şiddetin, sokak şiddetinin tekrar sokaklara geri döndüğünü gördük" diye konuştu.

"PEKİ, SAYIN ERDOĞAN NİYE SESSİZ?"

Bahçeli'yi de eleştiren Babacan, şunları kaydetti: "Bugün iktidarın küçük ortağı isim isim hedef gösteriyor, gösterdiği hedefler bir süre sonra bakıyorsunuz alenen şiddet görüyor. Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi?

Siyasi partilerin üst düzey yöneticileri sokak ortasında şiddet görebiliyor ve iktidarın büyük ortağı da bu konuda tamamen sessiz. Tek bir açıklamasını duydunuz mu? Bu kadar gazeteci şiddet gördü sokakta, bu kadar siyasetçi şiddet gördü. Ve küçük ortağın işaret ettiği insanların bu şiddeti gördüğünü dünya âlem bilmiyor mu?

Peki, büyük ortak, sayın Erdoğan niye sessiz? Bu kadar önemli bir hadisede niye susuyor? Bütün bunlar ülkenin düştüğü bu acı tabloyu bize gösteriyor."

"GERÇEKTEN BU ÜLKEYE YAZIK"

"Gerçekten bu koskoca ülkeye çok yazık. Devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirecek. Kaldı ki iyi yönetildiğinde bu iş nasıl oluyor gördük. Bir dönem biliyorsunuz mafyaymış, suç örgütüymüş, çeteymiş bunlar günlük haberlerden tamamen çıkmıştı. Çünkü niye; o dönem işin başında olanlar, İçişleri bakanları ve o dönemki yönetim zihniyeti bunlara göz yummuyordu ve göz açtırmıyordu" diyen Babacan, Sedat Peker'in peş peşe yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını da söyledi.

"ARKADAŞLAR GÖNDERDİLER 3-5 DAKİKA BAKTIM"

"Şu anda öyle değil, ilişki yumağı karma karışık. Açıkçası o videoları izlemeye dayanamıyorum. Arkadaşlar gönderdiler 3-5 dakika baktım. Ya bu kabul edilecek bir şey değil. İnsanın vicdanını yaralıyor. Madem böyle bir şey ortaya dökülmüş, madem milyonlarca vatandaşımız bunları izliyor. Bu ülkenin savcısı mı yok? Bu ülkenin yargısı mı yok? Niye re'sen harekete geçilmiyor. Bu kadar iddia var doğru mudur değil midir niye bakılmıyor. Çünkü devlet reflekslerini kaybetti.

Yargıyı, yasamayı, yürütmeyi siz tek elde toplarsanız bütün sistem oradan sinyal bekliyor. 'Bakalım Cumhurbaşkanı'ndan bir sinyal gelecek mi?' Cumhurbaşkanı'ndan sinyal gelirse sistem harekete geçiyor, gelmezse sessiz bekliyor."

PEKER'İN İDDİALARI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Peker, çektiği son videoda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde olduğunu söyledi. Peker, yayımladığı videolarda Mehmet Ağar ve bazı kurumlarla ilgili bazı iddialar ortaya atarken, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu da öne sürüyor.

KUZEY MAKEDONYA'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bu hafta dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.

Ali Babacan, Sedat Peker'in videolu paylaşımları hakkında sert konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum, bu ülkenin yargısı mı yok?
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim

Ali Babacan, Sedat Peker, İktidar, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan, Sedat Peker'in videolu paylaşımları hakkında sert konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum, bu ülkenin yargısı mı yok? - Son Dakika


Son Dakika

Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Geçmiş olsun mesajı bekledim Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:52 Kanepede nakış yapıyordu, üzerine tavan düştü!
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:51
Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti         
11:48
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:19:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Babacan, Sedat Peker'in videolu paylaşımları hakkında sert konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum, bu ülkenin yargısı mı yok? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement