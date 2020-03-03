Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

25 dakika önce

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Babacan o anlara ilişkin görüntüleri kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan, 30 farklı üniversiteden öğrencilerle buluştu.

"SİZİ DİNLİYORUM"

Ali Babacan, o anlara ilişkin görüntüleri kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Babacan paylaşımında, "30 farklı üniversiteden öğrencilerimizle buluştuk. Ülkemizin temel sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz etkinliğin hatıra fotoğrafını buraya bırakıyorum. #sizidinliyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın söz konusu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan, bir Twitter kullanıcısı, gönderinin altına Ali Babacan'ın öğrencilerle bir araya geldiği anlarda çekilen başka bir fotoğrafı paylaştı.

Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Ali Babacan, AK Parti, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:42 
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