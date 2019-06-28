"Ali Babacan ve Abdullah Gül yeni partiyi sonbaharda kuracak"
1 saat önce
AK Parti'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda bir parti kuracağı öne sürüldü
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:53
'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan
ve Abdullah Gül
'ün sonbaharda bir parti kuracağı öne sürüldü. Reuters
'a konuşan Babacan'ın danışmanlarından biri "Babacan ve Gül büyük bir ihtimalle sonbaharda parti kuracaklar." açıklamasında bulundu. Habere göre çalışmaların altı ay önce başladığı ancak yerel seçimlerde AK Parti'ye desteğin düşmesiyle beraber hızlandığı belirtildi.
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