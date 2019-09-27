Son Dakika Haberleri: Ali baran bebeğin şüpheli ölümü
Son Dakika Güncel Haber

Ali baran bebeğin şüpheli ölümü

14 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı.

Ali baran bebeğin şüpheli ölümü, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U., iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Ali Baran, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Amerika'da 13 yaşındaki çocuğu, arkadaşı yumrukla öldürdü Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali baran bebeğin şüpheli ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]