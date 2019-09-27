Ali bebeğin şüpheli ölümü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinde hareketsiz halde bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un kaldırıldığı hastanede öldüğü anlaşıldı. Ölümü şüpheli bulunan Oslun'un cesedi, otopsiye gönderilirken, annesi N.U. ise, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Topraklık Mahallesi'nde yaşayan N.U. adlı kadın, iddiaya göre, bugün saat 15.00 sıralarında, 53 günlük bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşuların yardımıyla, otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Oslun'un, yapılan kontrolde yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Vücudunda morluklar bulunduğu belirtilen bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. N.U.'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.