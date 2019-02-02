Ali Berktaş İçin Otonomi Camii'nde Mevlid-i Şerif Okundu

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, otomotiv camiasının çok sevilen isimlerinden Onur Otomotiv'in kurucusu Hacı Ali Berktaş için OTONOMİ Camii'nde mevlid-i şerif okundu.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, otomotiv camiasının çok sevilen isimlerinden Onur Otomotiv'in kurucusu Hacı Ali Berktaş için OTONOMİ Camii'nde mevlid-i şerif okundu.



Başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri, otomotiv sektör temsilcileri ve sevenleri Berktaş ailesini ve Otonomi camiasını yalnız bırakmadı. Merhum Ali Berktaş'ın oğlu, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri ve Otonomi Başkan Yardımcısı da olan Niyazi Berktaş ve kardeşi Nejdet Berktaş, okunan dualarla anılan Ali Berktaş için cuma namazından sonra bir yemek verdi.



OTONOMİ Camii'ni dolduran binlerce seveni, Berktaş ailesi ve Otonomi camiasına başsağlığı dileklerini iletti.



Kırşehir'in önemli iş insanlarından olan ve otomotiv sektöründeki faaliyetlerini Ankara'da başarıyla sürdüren Ali Berktaş, Aydın Erkoç'un başkanı olduğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi OTONOMİ'nin de kurucuları arasında yer alıyor. - ANKARA

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