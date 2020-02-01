Ali Çamdalı Manisa FK'da - Son Dakika
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Ali Çamdalı Manisa FK'da

6 saat önce

SÜPER Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan Ali Çamdalı, ara transfer döneminin son saatlerinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü ile anlaştı.

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SÜPER Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan Ali Çamdalı, ara transfer döneminin son saatlerinde 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü ile anlaştı. Gurbetçi futbolcu Manisa temsilcisi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen altyapısında yetiştikten sonra Türkiye'de Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Orduspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki ön libero, bu sezon Konyaspor'da ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı. Ali Çamdalı, ilk kez 2'nci Lig'de forma giyecek.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
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