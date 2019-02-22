Son Dakika Haberleri: Ali Çamdalı Takım Kaptanı Oldu

Ali Çamdalı Takım Kaptanı Oldu

33 dakika önce

Atiker Konyaspor devre arasında yeniden kadrosuna dahil ettiği Ali Çamdalı'nı takım kaptanı yaptı.

Ali Çamdalı Takım Kaptanı Oldu, System.String[]
Atiker Konyaspor devre arasında yeniden kadrosuna dahil ettiği Ali Çamdalı'nı takım kaptanı yaptı.

Geçtiğimiz yıl kadro dışı bırakılarak sözleşmesi feshedilen ve sezon başında Çaykur Rizespor ile anlaşan Ali Çamdalı, yeşil-mavili kulübün de sözleşmesini feshetmesi üzerine devre arası transfer döneminin son gününde eski takımı Atiker Konyaspor ile anlaşmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Ali Çamdalı'na takım arkadaşı Ali Turan kaptanlık bandını vermek istemiş ancak Aykut Kocaman izin vermemişti. Bu olaydan iki hafta sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın doğum günü. Mutlu yıllar" ifadesi kullanıldı. Kulüp yetkilileri 35 yaşındaki Çamdalı'nın takım kaptanlarından biri olarak belirlendiğini açıkladı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Ali Camdali, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile Görüştüm Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası Galatasaray, Avrupa'da 8 Maçta 1 Galibiyet Alarak Hayal Kırıklığı Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 15:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Çamdalı Takım Kaptanı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]