Son Dakika Haberleri: Ali Çamdalı Yeniden Konyaspor'da

Ali Çamdalı Yeniden Konyaspor'da

1 saat önce

- Ali Çamdalı yeniden Konyaspor'daKONYA - Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.

- Ali Çamdalı yeniden Konyaspor'da

KONYA - Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Leonard Zuta'yı katan Atiker Konyaspor'da başka transfer yapılmayacağı duyurulmasına rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle eski takım kaptanı Ali Çamdalı transfer edildi. Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek. Çamdalı'nın 200 bin TL garanti para ve maç başı 50 bin TL alacağı öğrenildi.
Yeşil-beyazlıların Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazandığı kadroda yer alan Ali Çamdalı geçen sezon bir süre kadro dışı bırakıldıktan sonra yollar ayrılmıştı.
Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu bir kez fileleri havalandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor, Konyaspor, Ali Camdali, Spor
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