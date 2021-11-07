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Ali Çamlı: "Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor" - Son Dakika

Ali Çamlı: "Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor"

07.11.2021 21:57

Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar hakkında Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "96.47'de penaltı çalıyorsun. O penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi?

Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar hakkında Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "96.47'de penaltı çalıyorsun. O penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi? Maç bitmiş hala oynatıyorsun 1.5 dakika ve penaltı çalıyorsun. Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2-0 öne geçtiği müsabakada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CÜNEYT HOCA İNSAFLICA BİR İZLESİN"

Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştiren Çamlı, "İyi bir maçtı. Fenerbahçe büyük bir camia. Kayserispor da başarıyı kovalayan bir camia. Ama bugün sahada keşke hakem konuşmasaydık. Aslında prensip olarak biz hakemlerle ilgili konuşmayı pek sevmiyoruz. Ama penaltının verildiği dakika 96.47. Cüneyt hoca insaflıca bir izlesin. Hakkaniyetliyse helal olsun. Ama emek veriliyor, sahada inanılmaz mücadele eden bir takım var. Böyle şeylere Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok zaten. Ben Cüneyt Çakır'a soruyorum; o penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi? Lütfen bu konuda Cüneyt Çakır bir açıklama yapsın. Daha önce bir Trabzonspor maçımız var; verilmeyen penaltı, verilmeyen gol. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli bir kulüp. Onlara başarı diliyorum. Mutlaka toparlanacaktır, iyi olacaktır. Ama biz Kayserispor olarak hocamız, teknik kadromuz, başkanımız ile inanılmaz mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKDİRİNE BIRAKIYORUM, VİCDANIYLA HESAPLAŞSIN"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da maç sonunda sinirli olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılı yönetici, "Tabii ki sinirlenir. 96.47'de penaltı çalıyorsun. O durumda ben olsam Kayserispor olarak Cüneyt Çakır bunu böyle yapar mıydı? Dünyada medarı iftiharımız, gururumuz dediğimiz bir hakem. İlk penaltıyı da değerlendirsinler, ikinci penaltıyı da. Penaltı verebilir, dakikasında maçı bitir. Bunu değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulübe geldiğim günden beri; 'hakemler de insan, hata yapar' diyorum. Hep yumuşatıcı açıklamalar yapıyoruz ama el insaf. Çok büyük paralar, çok büyük emekler. Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş hala oynatıyorsun 1.5 dakika ve penaltı çalıyorsun. Tamam çal, ama zamanında maçı bitir. Yazık. Ben bir kasıt aramıyorum ama hep bize denk geliyor. Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Takdirine bırakıyorum, vicdanıyla hesaplaşsın. Bugün giden Kayserispor'un 2 puanı. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek de istemiyorum. Çok değerli bir federasyon başkanımız var. O da çabalıyor bu işler düzelsin diye. Onların böyle çabalarına, emeklerine konuşmak istemiyoruz. Ama yazık, yazık. Takımların kaderiyle hakemler oynamasın. Dikkatli düdük çalsınlar. VAR'daki de buradaki de dikkat etsin. Çocuklar sahada basmadık yer bırakmıyor, hakemin bir düdüğüyle bu tür konuşmalar yapmak durumunda kalıyoruz. Ne gerek var?" cümlelerine yer verdi.

(Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)

Ali Çamlı: Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor
Ali Çamlı: Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor
Ali Çamlı: Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor
Ali Çamlı: Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor

Cüneyt Çakır, Kayserispor, Fenerbahçe, Ali Çamlı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Çamlı: 'Kayserispor'un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor' - Son Dakika


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