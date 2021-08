Ali Can Çelik, yeniden TFF Adıyaman il temsilcisi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adıyaman İl Temsilciliği genel kuruluna tek liste halinde giren Ali Can Çelik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanlığı binasında gerçekleştirilen TFF İl Temsilciliği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ali Can Çelik tek liste ile aday oldu. Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Cenap Taşkın'ın divan başkanlığını, TFF İl Eğitimcisi Mehmet Şahin'in katip üyeliklerini ve Şambayat spor Kulüp Başkanı Yaşar Fidan'ın divan üyeliğini yaptığı kongreye 44 kulüpten 33'ü katıldı. Amatör spor kulüplerinden oy kullanan 33'ün de oyunu alan Alican Çelik, 6. kez başkan seçildi. Ali Can Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'nca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Adıyaman Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapacak.

Seçim sonrası kulüp başkanlarının kendisine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Ali Can Çelik, Adıyaman amatöründe birlik beraberlik içerisinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Başkan Çelik, "Pandemi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Öncelikle tüm camiamızın bu günleri sağlıklı şekilde geride bırakmasını arzu ediyorum. Tüm kulüplerimize İl Temsilci Yardımcım Zeynal Boz ile eşit mesafede olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeniden müsabakaların oynandığı güzel günlerde buluşmak dileğiyle tüm camiamız için hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN