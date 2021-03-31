Ali Çandır: "Tarım sektörü 2020'de yüzde 4.8'lik büyümeyle kurtarıcı rolünü bir kez daha üstlendi"

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı elektronik ortamda yapıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım sektörü 2020'de yıllık yüzde 4.8 büyürken, her zaman olduğu gibi ülkenin zor dönemlerinde kurtarıcı rolünü bir kez daha üstlendiğini söyledi.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplanan Mart Meclisi'nde, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis üyelerini yönetimin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirirken, tarım, ekonomi ve Borsa faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu bulundu. Salgında yeni dalgalarla karşı karşıya olduğumuzu ve herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini kaydeden Çandır, "Maske, mesafe ve hijyen konusu artık hepimizin refleks haline getirdiği bir davranış olmalıdır. Uzmanların sıkça dile getirdiği mutasyonlar bulaşma kolaylığı bakımından çok daha yaygın durumdadır" dedi.

"Tarım kurtarıcı rolünü yine gösterdi"

2020 yılı büyüme rakamlarına göre, ekonomimizin yıllık yüzde 1.8 büyüdüğünü belirten Çandır, dünya üzerinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu kaydetti. Bu dönemde kredi büyüme oranının rekor kırarak yüzde 50 civarında olduğu, otomobil ve gayrimenkul fiyatlarının rekorlar kırdığına dikkat çeken Çandır, "Tarım sektörü 2020'de yıllık yüzde 4.8 büyürken, her zaman olduğu gibi ülkemizin zor dönemlerinde kurtarıcı rolünü bir kez daha üstlendi. Aslında bu performansını, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılının tüm çeyrek dönemlerinde de pozitif büyüyerek başardı. Zor koşullar altında ve salgın tehlikesine rağmen hem üretim miktarı olarak hem de parasal birim olarak bu büyümeyi başardı" diye konuştu. Dünyada son 15 yıldır sürekli düşüş eğilimi gösteren tarım ürünleri ve gıda fiyatlarının son aylarda ciddi artış içerisinde olduğunu belirten Çandır, ülkelerin tarım ürünleri ihracatıyla ilgili sınırlama ve yasaklarına dikkat çekti.

"Yeşil üretime odaklanalım"

Geçen yıl yapılan Davos Zirvesi'nde ve Avrupa Birliği'nin 10 yıllık tarım projeksiyonu raporlarında, tarım ürünlerinin daha az bulunur ve daha pahalı olacağı yönündeki öngörülerini anımsatan Çandır, "Bu projeksiyonları göz ardı etmemeliyiz. Mutlaka dikkate almalı ve politika uygulamalarımızda güncellemeler yapmalıyız" dedi. Ülke olarak "yeşil üretim"e odaklanmamız ve sürdürülebilir tarım politikalarını acilen uygulamaya koymamız gerektiğini söyleyen Ali Çandır, "Zira kısa bir süre sonra ihracattan turizme pek çok alanda standart dışı kalma riski ile karşı karşıyayız. Bu politikaları ve uygulamaları kişiler ve şirketler tek tek gerçekleştiremezler. Mutlaka, seçtiğimiz ve onların atadığı karar vericilerin bu konularla ilgili ciddi, bilimsel, nesnel bilgiye dayalı ve yetkin düzenlemeler yapma zorunluluğu bulunmaktadır" diye konuştu.

"Girdi maliyetleri tarımdan kaçışı tetikliyor"

Tarım sektörünün en büyük sorununun girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Başkan Çandır, maliyetlerdeki aşırı artışın hem sektörü olumsuz etkilediğini hem de tarımdan kaçışı tetiklediğini ifade etti. Tarımda girdileri hem temin etme hem de maliyetleri karşılamada ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çandır, "Başta gübre olmak üzere girdiler konusunda karar vericilerin çözüm üretmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Girdi maliyetlerindeki ortalama yüzde 50'yi aşan artışlara karşılık ürün fiyatları ortalama olarak ancak yüzde 20 civarında artabilmiştir. Bu olumsuz fark, sadece son dönemde yaşanan bir durum değildir. Özellikle son 5 yıldır sistematik olarak bu farkı yaşamak zorunda kalmaktayız. Sektördeki kredi artışı rekorlarının bir nedeni de bu durumdur. Aleyhimize sürekli işleyen bu farkın boyutları, artık dayanma sınırlarımızı zorlamaktadır" diye konuştu.

"Nefes aldıracak talepler"

Başkan Ali Çandır, salgın döneminde zora giren sektörlerin nefes almaya ihtiyacı olduğunu vurgularken, 2021 yılının 2020 yılını aratmaması için acil eylem planları hazırlayıp uygulamaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Çandır, kısa çalışma ödeneği desteğinin sektör ayrımı yapmaksızın yılsonuna kadar devam ettirilmesi, kamuya yapılacak tüm ödemelerin 2023 yılına bırakılması, kredi maliyetlerinin azaltılması, tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması için özellikle girdi temini ve maliyetleri ile pazarlama sorunlarına özel önem gösterilmesini talep etti. Başkan Çandır, Meclis üyelerini yürüttükleri proje ve çalışmalarla ilgili bilgilendirirken, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürüttükleri eğitim faaliyetlerine olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Meclis'te üyeler sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Girdi maliyetlerinin yüksekliği, hammaddeye ulaşamamız ve önümüzü göremememiz en büyük sıkıntımız" diye konuştu. - ANTALYA