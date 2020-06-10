Ali Çelik, Kütahya'nın yeni valisi oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapılırken, 24 ilin valisi de başka illerde görevlendirildi. Bazı kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar da vali olarak atandı. Buna göre; Kütahya Valisi Ömer Toraman Mülkiye Başmüfettişi oldu. Kütahya Valiliği görevine ise İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik atandı.



Vali Ali Çelik'in biyografisi



"1976 yılında Uşak'ta doğan Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra'da dil eğitimi alan Çelik; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 6 Ekim 2010- 2 Kasım 2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulunan ve 23 Ağustos 2017- 5 Kasım 2018 tarihleri arasında vekaleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çelik, 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.Evli ve bir çocuk babası olan Çelik, iyi derece İngilizce biliyor." - KÜTAHYA