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Ali Çetin: "Barrow'u affetmeyeceğiz..."
6 saat önce
Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.
Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.
Barrow'un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, "Barrow'a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsizce ülkesine kaçmış. Menajeriyle temas kurduk. Ailevi sorunlarının olduğunu söyledi. Kendisiyle daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçına çıkmadı. Biz yapıcı davranıp kendisi ile yolumuza devam etmiştik. Gereken disiplin cezalarını uygulayacağız. Geri gelse de artık oynatmak istemiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:14
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