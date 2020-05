Ali Çetin: Şahsi fikrim liglerin oynanmaması

Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kovid-19 nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını değerlendirdi.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Liglerin başlaması konusunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının görüşünün önemli olacağını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Önce sağlık. Şahsi fikrim oynanmaması yönünde ama bunun net kararını Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu verecektir. Sağlık açısından sıkıntı olacaksa liglerin oynanmasından yana değilim. Birkaç takımda bu sıkıntı var. Çok muallak bir durum. Yarın bu virüsün diğer takımlara geçmeyeceğinin garantisi yok. Bugün yakalansanız bile 14 gün sonra sonuçları ortaya çıkmaya başlıyor. Çok farklı bir olay. Ne federasyonun ne kulüplerin hiçbir etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Duygusallığa bu süreçte yer yok. Her şey para değil. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, o şunu demiş bu bunu demişin önemi yok. Ciddi bir boyut varsa, kararı alınır ve uyulur ama ben maçların oynanacaksa bile taraftarla oynanmasından yanayım. Dışarıda sosyal mesafeyi koruyabilirsek statta da koruyabiliriz."

Çetin, liglerin yeniden başlaması halinde alt ve üst sıralarda bulunan takımların yerinin değişebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"TEDBİRLERİ ALIP ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

"İki arada bir deredeyiz. Her hafta kulüpler test yaptırıyor. 12 Haziran kararı alındıysa, bizim takımımız her an hazır. Denizlispor, Türk askeri gibi 7 gün 24 saat hazır bekliyor. Yarın desinler bizim çocuklar çıkıp oynar. Futbolcular da 'Sağlık her şeyden önemli' diyor ancak bu oynanma tarihi kararı çıktıktan sonra da tüm oyuncularım antrenmanlarını yapıyor. Bu dönemde eğer lig oynanabilirse, kısıtlama zamanlarında insanların evlerinde güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Hayat devam ediyor. Bunun tedbirlerini alıp önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

Çetin, kulübün paraya ihtiyacı olduğunu ve bunun için yeni projeler ürettiklerini dile getirdi. Denizlispor logolu yaklaşık 20 bin adet birer litrelik el dezenfektanı ile 3-4 milyon yıkanabilir maskeyi bayram sonuna yetiştireceklerini aktaran Çetin, bununla kulübe önemli bir gelir sağlamayı istediklerini ifade etti.