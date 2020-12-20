Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

20.12.2020 19:30
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Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, "Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, "Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Çetin, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu galibiyete gerçekten çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sakat oyuncularının çok olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmadı. Yenememede, gol atamamada zaman zaman oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir etkisi oluyordu. Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalecimiz Costel Pantilimon sakatlandı. Allah bin kere razı olsun, kalecimiz Cenk de iyi bir performans sergiledi. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu şehrin çok ihtiyacı vardı. Biz de mutlu olmayı özlemişiz. Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ı da kutluyorum. Bu hafta iki maçımız var, onlardan da puan ya da puanlar alırsak, yönümüzü yukarı döndürmüş olacağız. Hak ettiğimiz yere gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Futbolcuların yaklaşık 100 dakika boyunca canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Çetin, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunu iyi okuduğunu dile getirdi.

Yayın gelirleri konusuna da değinen Çetin, "Bugün protestomuz vardı. Yayıncı kuruluş uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor. Şu ana kadar 15 milyon lira aldık. Bizim şu ana kadar ödememiz gereken para 60 milyon lira. 40 milyonu ödedik, 20 milyon eksiğimiz var. 20 milyon lira da onlardan hak ettiğimiz para var. Paramızı alamayınca biz de futbolcularımıza karşı görevimizi yerine getiremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Çetin, ödemelerle ilgili sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Tüm kulüplerin maddi sıkıntılar yaşadığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Pandemiden dolayı gelirlerimiz azaldı. Önceden kapı kapı geziyorduk, çakmak, bayrak, kupa satıyorduk. Pandemi nedeniyle gidemiyoruz. İki arada bir deredeyiz. Bu işin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Önemli olan, futbolculara ve teknik heyete karşı görevimizi yerine getirmek. Bu arada deplasman maliyetleri de var. Uçak parası 200-250 bin lira. Otel parasıyla bu rakam 300-350 bin liraya yükseliyor. Bizler bugün olur yarın olmayız ancak şehrin kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bütün kulüpler gibi biz de kötü durumdayız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama para olmadan yapmak kolay değil. İster istemez taraftarlarımız da başarı bekliyor, biz de bekliyoruz. Bunun da bir bedeli var. El birliğiyle bu sorunları aşmamız lazım."

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Ali Çetin, beIN, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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