Ali Çetinkaya anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Çetinkaya anıldı - Son Dakika

Ali Çetinkaya anıldı

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya, vefatının 71. yılında törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya, vefatının 71. yılında törenle anıldı.

Ali Çetinkaya'nın tren garındaki heykeli önünde düzenlenen törende, çelenk konulmasının ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Nevzat Ercan, burada yaptığı konuşmada, Ali Çetinkaya'nın bir vatansever olduğunu belirterek, daha önceki yıllarda devlet töreni ile anma töreni yapıldığını hatırlattı.

Ercan, "Afyonkarahisarlılar Ali Çetinkaya ile gurur duymalıdır. Maalesef oturduğu koltukların hakkını vermeyenler, oturduğu koltukları Cumhuriyet'e borçlu olanlar bu törenlerde yok. Bu kahramanları anlama da yok. Bunlar bizim içimizi sızlatsa da biz alsa unutmayacağız." dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da Ali Çetinkaya'nın hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Köksal, "Her türlü engellemelere rağmen onu tabelalardan silmeye çalışanlara, unutturmaya çalışanlara rağmen bugün burada yine bir 21 Şubat'ta Ali Çetinkaya'yı anıyoruz. Ali Çetinkaya sadece bir devlet adamı veya siyasetçi ya da bir asker kimliği ile değil, ülkemizin yetiştirdiği çok büyük bir yurtsever, bir kahraman olması nedeniyle de önemli bir kişiliktir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Çetinkaya'nın mezarı ziyaret edildi.

Ali Çetinkaya anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Çetinkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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