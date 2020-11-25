Ali Dağı Füniküler Projesi adım adım ilerliyor - Son Dakika

Ali Dağı Füniküler Projesi adım adım ilerliyor
25.11.2020 12:56
Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı'na yaptırılacak Füniküler Sistemle ilgili fizibilite çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Talas Belediyesi tarafından Ali Dağı'na yaptırılacak Füniküler Sistemle ilgili fizibilite çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak bu konuda birçok ülkede iş yapmış dünyaca ünlü uluslararası bir firmanın yöneticileri ve teknik ekibiyle telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve belediye teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ali Dağı'na yapılacak olan füniküler sistemle ilgili teknik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Füniküler inşaatında kullanılacak temel sistemlerin ele alındığı toplantıda ayrıca çelik ray detayları ve bunlara bağlı olarak yapılacak altyapı çalışmaları gibi konular masaya yatırıldı. - KAYSERİ
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti