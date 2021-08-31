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Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi - Son Dakika

Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi

31.08.2021 14:30
Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi, System.String[]

Talas Belediyesi ve Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (KAYEMA) Vakfı iş birliği ile Ali Dağı'na ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi ve Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (KAYEMA) Vakfı iş birliği ile Ali Dağı'na ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda Büyük Taarruz'un yapıldığı yıl olan 1922 yılına ithafen 1922 adet fidan dikildi.

Ali Dağı 360 Yolu başlangıcında gerçekleşen etkinlikte çeşitli türlerden oluşan çam ve meyve ağaçları toprakla buluşturuldu. Ağaç dikme organizasyonuna Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurutuluş Karamustafa, Diyanet İşleri Eski Başkanı Necmettin Nursaçan, KAYEMA Onursal Başkanı Şevket Bahçecioğlu, KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Adnan İncetoprak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BAŞKAN YALÇIN BİZİ CESARETLENDİRDİ"

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşan KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan, Başkan Yalçın'ın kendilerini ağaç dikme konusunda cesaretlendirdiğini ifade ederek, projeye büyük destek sağladığını belirtti. Ağaçlandırmayı milli bir dava olarak gördüklerini söyleyen Doğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümüne özel olarak 1922 adet fidan dikimi imkanını sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen KAYEMA Vakfı Onursal Başkanı Şevket Bahçecioğlu da faaliyetin önemine dikkat çekerek hem kutsal hem de doğa için faydalı bir faaliyet olduğunu söyledi. Bahçecioğlu konuşmasını Başkan Yalçın'a teşekkür ederek tamamladı.

"BÜYÜK ZAFERE DAHA GÜZEL HEDİYE OLAMAZDI"

Bahçecioğlu'nun ardından söz alan Başkan Mustafa Yalçın, yapılan etkinliğin önemine dikkat çekti. "30 Ağustos Zafer Bayramı'na bundan daha güzel bir hediye olamazdı." diyen Başkan Yalçın, gerçekleşen organizasyonun hem ülkeye faydalı bir etkinlik hem de ibadet olduğunu ifade ederek, "Zafer haftasındayız. İnanıyorum ki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne hayatına mal olmuş bir mücadeleyle göğüs gerip dünyada unutulmaz savaşlar arasına yazdıran ve başarıyla sonuçlandıran Başkomutan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bundan daha güzel bir hediye olmazdı. 1922 adet fidanı toprakla buluşturmak herhalde bugün en anlamlı hem bir ibadet hem de faaliyet olsa gerek. Bu konuda KAYEMA Vakfı'na da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Geçmiş yıllardan itibaren doğayı koruma ve yeşil alanlara yönelik yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, 1999 yılından bu yana Ali Dağı'na 135 bin fidan diktiğini belirterek, 40'a yakın park ve 200 bin metrekare yeşil alan oluşturduklarını söyledi.

Son olarak konuşan Vali Şehmus Günaydın, Hz. Muhammed'in ağaç dikmenin önemini anlatan bir hadisini hatırlatarak yapılan etkinliğin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Peygamber efendimizin hadisidir: 'Kıyametin kopacağını anlasanız dahi elinizde bir fidan varsa onu dikiniz.' Dünyada başka böyle bir çevreci anlayış yok. Doğaya önem veren böyle bir anlayış yok." diyen Vali Günaydın, şunları söyledi: "Bu nedenle dinimizin bize emrettiği şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu, millet olarak hepimizin işidir. Orman varlığımızın arttırılması gerekiyor. Bugün burada çam ağacının yanında meyve ağacının da toprakla buluşmasını sağlayacağız. Emeği geçen vakfımıza ve Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Daha sonra Necmettin Nursaçan tarafından yapılan dua ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi
Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi
Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi
Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi

Toros Dağları, 30 Ağustos, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Dağı'na 1922 yılına özel 1922 fidan dikildi - Son Dakika


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