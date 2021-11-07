Ali Dağı'nda "sonbaharı uğurluyoruz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı "sonbaharı uğurluyoruz" temalı etkinlikte doğaseverler, Ali Dağı'nda buluştu.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan her yaştan spor ve doğasever, temiz havada yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Üniversite öğrencileri ve paraşütçülerin yanı sıra Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Talas Belediyesi Sporcu Fabrikası üyeleri, Türk Kızılay'ı Kocasinan, Melikgazi ve Talas gönüllüleri ile İşitme Engelliler Derneği üyelerinden oluşan 1000'in üzerinde kişi etkinliğe katıldı.

Organizasyon öncesi, yürüyüş için gelen vatandaşlara hitap eden Yalçın, Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu'nun spor yapmak için bir cevher olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile haftanın 3 günü bu parkurda yürüdüğünü ifade eden Yalçın, 9 kilometrelik parkurun sporseverler açısında ideal bir ortam olduğunu kaydetti.

Yürüyüşe katılan gönüllüler ve öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti aktararak, Yalçın'a teşekkür etti.