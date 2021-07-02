Ali Dağı'ndaki '360 Kafe' büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ali Dağ 360 hizmete girdi. Önündeki 14 bin metrekare yeşil alanıyla birlikte asude bir mekan olan kafeterya, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kafeteryanın ve önündeki geniş yeşil alanın yepyeni bir cazibe merkezi olacağını ifade ederek, "Talas'a hem yeni bir yeşil alan hem de bir sosyal mekan kazandırdık. 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başladı. İsteyen hemşehrilerimiz kafeteryamızda yeme içme ihtiyaçlarını giderebilirler isteyenler de yeşil alanda kendi imkanlarıyla piknik yapıp çay kahve içebilirler. İlk gün itibariyle kafeteryamız büyük ilgi gördü. Ayrıca 14 bin m genişliğe sahip yeşil alanda da ailelerin piknik yaptığını, çocuklarıyla uçurtma uçurup eğlendiğini görüyoruz. Gerçekten çok güzel, çok asude bir mekan ortaya çıktı. Talasımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu başlangıcında açılan kafeteryada sabah kahvaltısının yanı sıra lezzetli yemeklerle gün boyu yeme içme imkanı sunulurken önündeki yeşil alanda da isteyen vatandaşlar piknik yapıp dinlenebiliyor. Tesiste bir de çocuklar için tavus kuşu kümesi bulunuyor. Özellikle günbatımında Ali Dağı'nın ardından kaybolan güneş ve süzülen yamaç paraşütleri benzersiz bir manzara keyfi sunuyor. - KAYSERİ