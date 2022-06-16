Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı

16.06.2022 22:39

Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla çatıdan indirilen paraşütçüler, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı.

PARAŞÜTÇÜLER BİR EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Muhammet Duyar ile Bayram Yıldız, inişe yakın havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden paraşütçüler, bir evin çatısına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla çatıdan indirilen paraşütçüler, hastaneye kaldırıldı.

Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
YORUMLAR
500
Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu
Kaynak: AA

Bayram Yıldız, Toros Dağları, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement