KAYSERİ'de, Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası başladı.

İki bin rakımlı Ali Dağı'nda bugün başlayan Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası'na 80 sporcu katıldı. 6 gün sürecek organizasyona koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında izleyici alınmadı. Hakemlerin startı sonrası sporcular yamaç paraşütleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren yamaç paraşütü milli sporcusu Semih Sayır, "Pandemi döneminde Kayseri'deki yarışmaların büyük bir kısmı iptal oldu. Burada belediyenin katkıları, bizim çabamız ve federasyonun da destekleri ile bugünkü etkinliği yapıyoruz. Burada pandemiyle ilgili özel önlemler aldık. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız maske takıyorlar. Bugünkü etkinlik sporcular ve kurumlar açısından normalleşme sinyalleri oluyor. Bizim bu pandemi ile yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bizde diğer sporcular gibi bir temas olmuyor. O nedenle yarışmayı yapmaya karar verdik. Burada başarılı olan sporcular milli takımda yer alacak" diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın ise "Federasyonumuzda görevli 15 arkadaşımızla birlikte buradaki yarışmaya destek vereceğiz. Talas Belediyesi etkinliğin gerçekleşmesi için bizlere ve federasyona gerekli destekleri sağlamaktadır. Pandemi döneminde bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bizim ve sporcu arkadaşlar için çok önemliydi" dedi.