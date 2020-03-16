Ali Dağı yolu elden geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Dağı yolu elden geçirildi - Son Dakika

Ali Dağı yolu elden geçirildi

6 saat önce

Talas Belediyesi; hava sporları, mesire alanları, bağ sayfiye ve yürüyüş alanlarıyla şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Ali Dağı'nın giriş yolunu imar planına uygun hale getirdi.

Ali Dağı yolu elden geçirildi, System.String[]

Talas Belediyesi; hava sporları, mesire alanları, bağ sayfiye ve yürüyüş alanlarıyla şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Ali Dağı'nın giriş yolunu imar planına uygun hale getirdi.


Kış sezonunun ardından alt ve üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde yeniden start veren Talas Belediyesi, ilçenin birçok noktasında hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Dağı'nın Endürlük yolu üzerindeki ana giriş yolunu imar planına uygun olarak hazırlayan belediye ekipleri, yolun dolgu çalışmasını tamamlayarak son rötuşları gerçekleştirildi. 6 ton malzemenin kullanıldığı çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolun dolgusu yapıldı.


Sosyal ve sportif amaçlı etkinliklerin merkezi konumunda olan Ali Dağı'nın çevresindeki yol çalışmaları sırasında doğal dokuya zarar vermeyen malzemeler kullanıldı. Çalışmanın gerçekleştiği güzergah doğal yapıya uygun olarak stabilize kaplama yol haline getirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile Ali Dağı zirve yolu ve 360 yürüyüş güzergahı ana girişi adına yakışır bir konuma getirildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Dağı yolu elden geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]