ALİ DAYI'NIN SANDALYESİ SONSUZA KADAR 'REZERVE' - Son Dakika

TRABZON'da 1,5 yıl önce kanserden hayatını kaybeden, Kalkınma Mahallesi'nin sevilen simalarından Ali Uzunali'nin (70) tutkunu olduğu Trabzonspor'un maçlarını izlediği kıraathanede anısı yaşatılıyor. İşletmeci Mustafa Erdoğdu, fotoğrafını duvara astığı Uzunali'nin oturduğu sandalyesine 'rezerve' tabelası yerleştirerek, "Ali Dayı'nın fotoğrafı ve sandalyesi, ben ölene kadar burada duracak. Ona kimse oturamaz. Çocuğuma da vasiyet ettim; Ali Dayı'nın sandalyesi, sonsuza kadar rezerve" dedi.

Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nin sevilen simalarından, fanatik Trabzonspor taraftarı Ali Uzunali, 1,5 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümüyle mahalleliyi üzen Uzunali'nin, hayattayken, Trabzonspor'un maçlarını izlediği kıraathanede anısı yaşatılıyor. İşletmeci Mustafa Erdoğdu, fotoğrafını duvara astığı Uzunali'nin oturduğu sandalyeye 'rezerve' tabelası yerleştirdi.

'ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Mahallede 'Ali Dayı' olarak tanınan Ali Uzunali'nin her geldiğinde aynı yer ve aynı sandalyede oturduğunu anlatan Mustafa Erdoğdu, "Mahallenin en sevilen insanlarından birisiydi. Hiçbir maçı kaçırmazdı. Sandalyesine hiç kimse oturmazdı. Futbol aşığıydı. Çayını alır, buraya oturur ve maçını seyrederdi. Trabzonspor maçlarını kesinlikle 90 dakika seyrederdi, yeniliyor olsa bile herkes gider, Ali Dayı maçın bitmesini beklerdi. Çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük olurdu. 5 vakit namazını kılardı. Onu hiçbir zaman üzgün göremezdiniz. Cebinde çocuklara vermek için çikolata taşırdı. Kansere yakalandı, rahmetli oldu. Çok güzel bir insandı. Ali Dayı'yı anlatamıyorum, boğazım düğümleniyor. Bizim mahallede onu tanımayan, sevmeyen bir kişi bulamazsınız" dedi.

'SANDALYESİNE KİMSE OTURAMAZ'

Fotoğrafı ve sandalyesinin 1,5 yıldır aynı yerde durduğunu söyleyen Erdoğdu, "Ali Dayı'nın öldüğünün ertesi günü fotoğrafını kardeşinden alıp buraya koydum. Kardeşi bana 'Ağabeyimin resmini ne yapacaksın' diye sorduğunda sebebini söylemedim. Fotoğrafını aldım ve buraya astım. Ben ölene kadar burada duracak. Çocuğuma da vasiyet ettim, Ali Dayı'nın sandalyesi sonsuza kadar rezerve. Sandalyesine kimse oturamaz. Neden her zaman buraya oturduğunu söylemedi. Belki de şans için totem yapıyordu, bilemiyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve şampiyonluğu Ali Dayı'ya hediye edeceğiz" diye konuştu.

'KALBİMİZDE YERİ VAR'

Mustafa Erdoğdu'nun eşi Meryem Erdoğdu da "Ali Dayı, samimi bir insandı. Sevdiğini terk etmeyen bir insandı. Tıpkı Trabzonspor sevgisi gibi. Kalbimizde ve sandalyemizde her zaman yeri var. Böyle sevebilen insan bulmak zor. O yüzden bulduklarımızı ebediyen korumaya çalışıyoruz" dedi.

'ONA ÖZEL YER AYIRDILAR'

Ali Dayı'yı 40 yıldır tanıdığını anlatan komşusu, mahalle esnafınden Atıf Bayram ise "Mahallemizde aranan bir insandı. Küçükle küçük, büyükle büyük olurdu. Trabzonspor'un bütün maçlarını burada seyrederdi. Burada ona özel bir yer ayırdılar ve sandalyesine de kimseyi oturtmuyorlar. Ayda 1-2 defa gidip mezarını ziyaret ediyoruz ona Trabzonspor haberleri götürüyoruz" diye konuştu.