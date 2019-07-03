Ali Deniz yeniden Memur-Sen İl Temsilcisi seçildi

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı yeniden Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliğine seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı yeniden Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliğine seçildi.



Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların oy kullandığı İl Temsilciliği seçimeni Ali Deniz tek liste halinde girdi. Tek aday olan Ali Deniz, temayül yoklamasına katılan tüm delegasyonun oylarını alarak Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliğine yeniden seçildi.



Temayül yoklamasına Memur Sen Konfederasyonu Adıyaman İl Temsilciliğine bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ile beraber tüzüklerine göre bildirilen delegeler katıldı.



Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı temayül yoklaması sonucunun ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, "1995'te Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan ile başlayan soylu mücadelemizi, güçlendirerek sürdürüyoruz. 'Yerelden evrensele' şiarıyla başlanan yolculukla Memur-Sen, bugün şehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar ülkemizin her yerleşim biriminde temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri bulunan en büyük konfederasyon haline geldi. Memur-Sen bayrağını onurla, izzetle taşıdık, taşıyacağız. Yapıcı ve inşacı kimliğimizle sorunların parçası değil çözümün paydaşı olma yolunu seçtik, seçeceğiz. Birlikte yaşama kültürünü hep canlı tuttuk. Ayrıştırıcı değil birleştirici tutum içinde olduk, ötekileştirmeden herkesi kucakladık. Bu düsturla yolumuza devam edecek, stratejilerimizi oluşturup ve eylemlerimizi gerçekleştirirken hiçbir zaman sadece 'hep ben kazanayım' yaklaşımında olmadık, olmayacağız. Adıyaman'da, milletin ve kamu çalışanlarının kazandığı yol ve yöntemler izleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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