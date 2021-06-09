Ali Dülger Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Ali DÜLGER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yağlıdere köyü sakinlerinden Merhum Ahmet DÜLGER'in oğlu Şeker ve Merhum Hasan DÜLGER'in kardeşleri Hatice, Nurcan, Adem ve Yasin DÜLGER'in babaları Ali DÜLGER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 da Emirler Mezarlığında kılınacak cenaze namazından sonra aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yasin DÜLGER: 0535 740 15 58

09 Haziran 2021, Çarşamba