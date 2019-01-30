Ali Düşmez: "Finalleri Anadolu'ya Taşıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri sonrasında basın mensuplarına açıkalamalarda bulundu.





Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri sonrasında basın mensuplarına açıkalamalarda bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi sonra güzel maçların olacağına dile getiren Düşmez, "Türkiye Kupası'nı kendimi bildim bileli değerli bulurum. Bugün de aynı fikirdeyim. Türkiye Kupası'nın renkli geçmesi için çalışıyoruz. Güzel maçlar izledik. Kısa soluklu maçlarda çok daha kendini gösteriyor. Güzel maçlar izleyeceğiz. Finalin Sivas'ta olmasının çok büyük önemi var. Finalleri Anadolu'ya taşıyoruz. Bunun da Sivas'ta yapılması Sivas Kongresi'nin toplanmasının 100'üncü yılı olması ile ülkenin bütünlüğüne önemli bir mesajı var" diye konuştu.



"FAVORİLERİN KAZANMADIĞI MAÇLAR OLUYOR"



Anadolu futbolunun geliştiğine de değinen Düşmez, "Favorilerin kazanmadığı maçlar ve turnuvalarda futbolun gelişmesinden bahsedebiliriz. İki turnuvayı Anadolu kulüplerimiz kazandı. Bu dönem ne olur bilemiyorum. Şampiyona kupayı vermek bizim görevimiz. Bize düşen centilmenlik içinde geçen bu oyunu izlettirmektir" dedi.



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-Ali Düşmez'in açıklamaları - İstanbul

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