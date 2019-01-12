Son Dakika Haberleri: Ali Düşmez: "Kulüplerin Lehine Olmayan Hiçbir Şeyi Yapmayız"

Ali Düşmez: "Kulüplerin Lehine Olmayan Hiçbir Şeyi Yapmayız"

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu olarak yapmayız" diye konuştu.

Ali Düşmez:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu olarak yapmayız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Borç yapılandırma sürecinin devam ettiğini belirten Düşmez, "Bankalar Birliği Başkanı ile, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görüşmesinden sonra süreç devam ediyor. 31 Aralığa kadar bir müracaat ve yapılandırmanın başlama süresi daha netleşecek. Başkanımız ve Hüseyin Bey canlı yayında da görüştüler. Bunun tüm spor kulüpleriyle ilgili olarak nefes alıcı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi alternatif varsa toplum onu da tartışabilirdi. Bunu uygulayamaz, çözüm üretemezsek 5-6 sene sonra daha kötü şeyleri konuşacağız. Başlamak işin büyük bir bölümüdür. Türkiye'de bir şey benim garibime gidiyor. Alternatif üretmeden yok sayıyoruz meseleleri. En iyi alternatif bu. Herkes yapacağı işlerde serbest. Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu ve devletimiz olarak yapmayız. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu süreç başladıktan sonrada UEFA'nın, FIFA'nın istediği o yasakların dışına çıkmamak ve geleceği tehlikeyi atmamak adına bu süreci takip etmek gerekiyor. Hep beraber bu süreci yaşayacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Türkiye Futbol Federasyonu, Ali düşmez, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


E-devlet'e Girdi, Hayatının Şokunu Yaşadı! Gelen İcranın Kendisine Ait Olmadığına Ailesini Bile İnandıramadı Fenerbahçe'ye Hafta Sonu Maç Yok!

18 Ocak'taki Kongrede Yönetim Belirlenemezse, Eskişehirspor Kayyuma Devredilecek FIFA, Manisaspor'un 6 Puanını Sildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:53:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Düşmez: "Kulüplerin Lehine Olmayan Hiçbir Şeyi Yapmayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]