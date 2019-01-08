Ali Ece'den Beşiktaş'ın Burak Yılmaz Transferi Değerlendirmesi
12 dakika önce
Ali Ece, Transfer Market programında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferini değerlendirdi.
Ali Ece, Transfer Market programında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferini değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: Youtube
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