Son Dakika Haberleri: Ali Ece'den Beşiktaş'ın Burak Yılmaz Transferi Değerlendirmesi

Ali Ece'den Beşiktaş'ın Burak Yılmaz Transferi Değerlendirmesi

12 dakika önce

Ali Ece, Transfer Market programında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferini değerlendirdi.

Ali Ece, Transfer Market programında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferini değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: Youtube

Ali Ece, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Genel
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