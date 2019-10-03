Son Dakika Haberleri: Ali Ece: "Başkan olsam maça giderdim..."
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Ali Ece: "Başkan olsam maça giderdim..."

28 dakika önce

Misli TV'de "ŞenLig" adı altında gündemi yorumlayan Misli.com yorumcuları Ali Ece ve Fuat Akdağ, yeni bölümde Fikret Orman'ın kongre kararını ve 0-0 biten "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisini değerlendirdi.

Ali Ece:

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:16 
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