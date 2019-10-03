Misli TV'de "ŞenLig" adı altında gündemi yorumlayan Misli.com yorumcuları Ali Ece ve Fuat Akdağ, yeni bölümde Fikret Orman'ın kongre kararını ve 0-0 biten "Galatasaray-Fenerbahçe" derbisini değerlendirdi.
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3.10.2019 10:44:32. #1.13#
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