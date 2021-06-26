Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a sürpriz kontra: "Marcelo'yu alın" diyorsunuz, siz İsmail Köybaşı'nı aldınız

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısının yankıları devam ediyor. Ünlü yorumcu Ali Ece, Ali Koç'un transfer politikasını eleştiren Yıldırım'a tepki gsöterdi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

YouTube Vole kanalında yorumlarda bulunan Ali Ece, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında Ali Koç'a yönelik söylediği, "Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al" sözlerine tepki gösterdi. Ece, "Aziz Bey 'Marcelo'yu alın' diyorsunuz ama siz de Caner Erkin'den sonra İsmail Köybaşı'nı aldınız" dedi.