Son Dakika Haberleri: Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 17. Bölüm | Toplu Gezen Balık Sürüsüne Ne Denir?

Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 17. Bölüm | Toplu Gezen Balık Sürüsüne Ne Denir?

34 dakika önce

Maç Masası'nda Ali Ece ve yardımcıları Doğa Üründül ile Emre Zabunoğlu keyifli günler geçirmeye devam ediyor.

Maç Masası'nda Ali Ece ve yardımcıları Doğa Üründül ile Emre Zabunoğlu keyifli günler geçirmeye devam ediyor. Ligde ve kupalarda gelen iyi sonuçlar ekibin espri yeteneğine yansımış. Emre Zabunoğlu'ndan Ali Ece'ye soru Toplu gezen balık sürüsüne ne denir?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:44 Kaynak: Youtube

Ali Ece, Genel
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