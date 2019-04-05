Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 17. Bölüm | Toplu Gezen Balık Sürüsüne Ne Denir?
34 dakika önce
Maç Masası'nda Ali Ece ve yardımcıları Doğa Üründül ile Emre Zabunoğlu keyifli günler geçirmeye devam ediyor.
Maç Masası'nda Ali Ece
ve yardımcıları Doğa Üründül ile Emre Zabunoğlu keyifli günler geçirmeye devam ediyor. Ligde ve kupalarda gelen iyi sonuçlar ekibin espri yeteneğine yansımış. Emre Zabunoğlu'ndan Ali Ece'ye soru Toplu gezen balık sürüsüne ne denir?
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:44 Kaynak: Youtube
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