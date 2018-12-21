Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 3. Bölüm | Scoutlar ile Transfer Toplantısı - Part I
11 saat önce
#MaçMasası'nın bu bölümünde Liverpool teknik direktörü Ali Ece scout ekibiyle transfer toplantısı gerçekleştirdi.
#MaçMasası
'nın bu bölümünde Liverpool
teknik direktörü Ali Ece
scout ekibiyle transfer toplantısı gerçekleştirdi. Yıldız adaylarından, kelepir transferlere birçok isim masaya yatırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:06 Kaynak: Youtube
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