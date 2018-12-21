Son Dakika Haberleri: Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 3. Bölüm | Scoutlar ile Transfer Toplantısı - Part I

Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 3. Bölüm | Scoutlar ile Transfer Toplantısı - Part I

11 saat önce

#MaçMasası'nın bu bölümünde Liverpool teknik direktörü Ali Ece scout ekibiyle transfer toplantısı gerçekleştirdi.

#MaçMasası'nın bu bölümünde Liverpool teknik direktörü Ali Ece scout ekibiyle transfer toplantısı gerçekleştirdi. Yıldız adaylarından, kelepir transferlere birçok isim masaya yatırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:06 Kaynak: Youtube

Ali Ece, Genel
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