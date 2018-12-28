Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 4. Bölüm | Scoutlar ile Transfer Toplantısı - Part Iı
29 dakika önce
Maç Masası'nın 4. bölümünde önceki bölümde bölümde başlayan scout toplantısına devam edildi.
Maç Masası'nın 4. bölümünde önceki bölümde bölümde başlayan scout toplantısına devam edildi. Geleceklere ve gideceklere karar verildi. Artık geriye "Devam"a basmak kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:57 Kaynak: Youtube
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